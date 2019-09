ATLETICO MADRID - JUVENTUS // Next Gen intră în focuri » João Félix vs De Ligt în remakeul „optimii” trecute

10:20

Directorul sportiv de la PSG, Leonardo, nu-l mai critică pe Neymar (27 de ani) după o vară agitată, în care a încercat să forțeze întoarcerea la Barcelona.În sfârșit, după multă tensiune, Parisul s-a mai liniștit. Vara a trecut, și Neymar e tot pe Parc des Princes. „Lumea știe că am vrut să plec, am făcut totul pentru a pleca, am anunțat foarte limpede, dar, din păcate, nu am fost lăsat. Dacă nu-ți place locul în care muncești, atunci cauți altul. ...