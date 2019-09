Andreea Răducan a născut. Bebelușul a primit nota 10 la naștere

23:30

Acum, chiar e clar! Prezentatorul de la Kanal D Cătălin Cazacu și Roxana Butnaru, "sora" lui Codin Maticiuc, sunt împreună! CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, are, în exclusivitate, imaginile în care cele două vedete fac, împreună, cumpărăturile. Pentru casă! Cătălin Cazacu și Roxana Butnaru nu sunt văzuți împreună pentru prima oară, dar între cei doi