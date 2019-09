DORTMUND - BARCELONA // liveTEXT de la ora 22:00 » Revin Messi și Suarez! Echipe probabile + cote

11:40

Mihai Stoica insistă să se întoarcă la FCSB, la o lună și un pic de când a renunțat la post. Fostul manager și-a dat seama că are nevoie de banii lui Becali și că nici nu are la dispoziție multe soluții pentru continuarea carierei.UPDATE 11:30 / Mihai Stoica a reacționat ironic pe contul personal de Facebook când a citit materialul din Gazetă: „GSP și noul concept lansat în materie de invenții : ALL EXCLUSIVE. ...