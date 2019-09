O elevă din Iași a sunat la 112, a strigat „Au, mă doare” și a închis telefonul. 20 de polițiști au plecat în căutarea ei

08:40

Euro își continuă ascensiunea astăzi, 17 septembrie! Și asta pentru că moneda europeană a mai crescut cu 0.0045, față de cursul afișat ieri de oficialii Băncii Naționale a României. Același fenomen s-a înregistrat și la dolarul american, francul elvețian și lira sterlină. Curs valutar BNR 17 septembrie 2019 Cursul valutar pentru azi, 17 septembrie 2019, […] The post Curs valutar 17 septembrie 2019: Câți lei costă un euro și un dolar appeared first on Cancan.ro.