Early Game Ventures investeşte 750.000 de euro în tehnologia de gestionare a infrastructurilor în cloud dezvoltată de startup-ul Bunnyshell

Cum sa construiesti un imperiu in Romania. Povestea omului care a construit cel mai mare lant de cafenele din ţară, vânzând cafea de 5 lei După aproximativ patru ani de la lansarea lanţului de cafenele 5 To GO, Radu Savopol şi-a păstrat obiceiul de a-şi începe dimineaţa cu o cafea băută într-o locaţie a reŢelei şi pe cel de a întreba, la finalul interviului, „Unde sunt birourile voastre?”, pentru a identifica noi locaţii de dezvoltare. Ambiţiile sale au dobândit însă noi dimensiuni. „Am reuşit s...