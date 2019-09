DNA a renunţat la controlul judiciar pentru Sebastian Vlădescu / Bunurile şi banii depuşi de acesta pentru cauţiune rămân la dispoziţia procurorilor

14:00

„Am propus la finalul săptămânii trecute pactul pentru bunăstarea românilor. Nu am cerut mult. Am cerut doar o garanţie scrisă că românii nu vor mai trece nciiodată prin experienţa tăierii veniturilor. De asemenea, am cerut o minimă garanţie că mediul de afaceri autohton nu va fi sufocat de taxe, ci va fi sprijinit în continuare să se dezvolte. Din păcate liderii opoziţiei în frunte cu preşeidntele Iohannis, fie au ales să ignore acest document, fie au condiţionat semnarea sa de obţinere a unor...