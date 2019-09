Noi momente tensionate la reconstituirea crimelor de la Caracal: ”Îți trebuie fete, mânca-te-ar viermii să te mănânce”

11:30

Mamei Luizei Melencu i s-a făcut rău, marți, la reconstituirea în cazul răpirii fiicei ei. În fața casei lui Gheorghe Dincă a fost chemată o ambulanță. După ce a încercat să rupă cordonul forțelor de ordine și să ajungă la mașina în care era Dincă, mamei Luizei Melencu i s-a făcut rău. Femeia a primit […] The post Mamei Luizei i s-a făcut rău în fața casei lui Gheorghe Dincă. A fost chemată ambulanța appeared first on Cancan.ro.