Klaus Iohannis s-a întâlnit astăzi cu liderii PNL: ”Pregătim depunerea candidaturii”

13:20

Între Alexandru Papadopol și Ioana Ginghină lucrurile sunt mult mai bune acum, decât în perioada în care erau căsătoriți. Actrița a dezvăluit cum s-a destrămat relația lor, dar și cum a încercat să o repare atunci când totul era pierdut. Atunci când Alexandru Papadopol și-a dat seama că nu mai este fericit în căsnicia cu […] Cum a încercat Ioana Ginghină să își salveze căsnicia: "Când a zis gata am început să mă joc de-a nevasta ideală"