O femeie din Maramureș și-a incendiat soțul după ce s-au certat! Bărbatul are șanse minime de supraviețuire

14:40

Actrița Natașa Raab trece prin momente extrem de grele, după ce soțul ei s-a stins din viață. Medicul Vlad Guțul avea 66 de ani și suferea de o boală cumplită, avea cancer la vezică, iar organismul său a cedat, în cele din urmă. Cei doi au trăiau o poveste de dragoste de 38 de ani, […] The post Drama trăită de Natașa Raab și medicul Vlad Guțul. Amândoi s-au luptat cu cancerul appeared first on Cancan.ro.