Oana Zăvoranu, transformare spectaculoasă! Blondă, tunsă scurt și cu breton… n-o mai recunoști pe stradă!

14:50

Polițista care a jucat rolul Alexandrei are, marți, rolul Luizei, în cadrul reconstituirii cazului fetei de 18 ani, despre care Gheorghe Dincă spune că a omorât-o după ce a luat-o la ocazie, în luna aprilie. Dincă pare purtând pe brațe un sac, în care ar fi pus,în ziua crimei, trupul Luizei Melencu. Surse judiciare au […] The post Reconstituire la Caracal! Gheorghe Dincă poartă pe brațe un sac, în care ar fi pus trupul Luizei appeared first on Cancan.ro.