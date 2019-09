Aviaţia militară belgiană a interceptat patru avioane ruseşti deasupra Mării Baltice

19:40

"The Testaments", mult aşteptata continuare a romanului "The Handmaid's Tale", de Margaret Atwood, a stârnit vâlvă imediat după lansare când o librărie britanică a expus, dintr-o eroare, câteva exemplare ale noului roman alături de inscripţia "Laureat al Man Booker Prize 2019", cu două săptămâni înainte de decernarea prestigiosului premiu literar britanic, relatează ziarul spaniol El Pais.Scriitorul şi academicianul Matthew Sperling a atras luni atenţia asupra acestei greşeli, postând pe contul său de Twitter o fotografie cu vitrina unei librării care promovează noul roman "The Testaments" ca fiind câştigătorul Booker Prize 2019.Organizatoarea prestigiosului premiu, Booker Prize Foundation, sponsorizată de grupul de investiţii Man Group, s-a grăbit să clarifice că juriul încă nu a stabilit câştigătorul. Prin urmare, ştirile privind faptul că romanul "The Testaments", de Margaret Atwood, este laureatul de anul acesta al premiului sunt cel puţin pripite."Decizia va fi luată după reuniunea membrilor juriului, pe 14 octombrie", au informat organizatorii într-un comunicat.Într-o ţară mare amatoare de pariuri, noul roman al lui Atwood, care a suscitat aşteptări uriaşe după extraordinarul succes al "The Handmaid's Tale" (Povestea slujitoarei) are o cotă de doi la unu la principala casă de pariuri, William Hill.Principalul favoritul în cursa pentru Booker Prize 2019 este în continuare "Ducks, Newburyport", al scriitoarei Lucy Ellman, un roman de peste o mie de pagini în care o femeie casnică din Ohio reflectează la trecutul său.În pofida criticilor primite în fiecare an de Man Booker Prize, mai ales după ce responsabilii fundaţiei au decis, în urmă cu cinci ani, să extindă nominalizările tuturor cărţilor scrise în limba engleză (deschizând astfel drumul şi autorilor americani), prezenţa pe lista finaliştilor asigură un amplu impact asupra vânzărilor şi traducerilor operei câştigătoare.Aceste argumente, dar şi o greşeală umană, ar putea explica graba librăriei britanice (al cărei nume nu a fost dezvăluit) de a promova romanul "The Testaments", de Margaret Atwood, drept câştigătorul unui premiu încă neatribuit.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Simona Tatu, editor online: Anda Badea)