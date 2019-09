CEx al PSD, după ce dimineaţă are loc şedinţa CCR pe conflictul Guvern-Preşedinţie

17:40

Laboratorul, cunoscut sub numele de „Vector”, este unul dintre cele două din Rusia în care sunt mostre ale unor virusuri extrem de periculoase, precum Ebola şi variola, transmite The Guardian. Explozia s-a produs în timpul unor lucrări de reparaţie la Centrul de Cercetare pentru Virologie şi Biotehnologie, situat în Koltsovo, în regiunea Novosibirsk din Siberia, a declarat, luni, conducerea centrului, relatează The Guardian. Instituţia a deţinut studii despre arme biologice în timpul erei sovie...