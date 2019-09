Incident Sanatoriul din Moroieni. Un bărbat în sevraj etilic, alergat de medici, a murit după ce s-a aruncat de la etaj

07:10

De trei ani, de când este consilier local la Sectorul 2, firma cu zero angajați a liberalului Alexandru Dinu a primit sute de mii de lei din bani publici. Firma lui Alexandru Dinu, 29 de ani, a primit contracte din bani publici pentru mentenanță IT, de la autorități bucureștene. Toate contractele au fost atribuite prin […]