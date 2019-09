Erling Håland, noua senzație din Liga Campionilor: „Monstrul golurilor a lovit din nou” » Norvegianul 19 ani a marcat 3 goluri cu Genk și e gata de meciul cu România:

09:30

Gigi Becali susține că n-are emoții după ce Gică Hagi a anunțat că nu va mai vinde jucători din propria academie la echipele din România. „Eu am luat ce trebuia să iau de la Gică, nu mai am nevoie, acum am academie eu. Sunt prost, ce mai trebuie să cumpar? Cea mai bună marfă e la mine”, a declarat Becali pentru Pro tv. Patronul FCSB face aceste declarații în contextul în care echipa sa a cumpărat cei mai mulți jucători de la Viitorul. ...