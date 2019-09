Magistrații Tribunalului Olt au decis! Ce se întâmplă cu Gheorghe Dincă în următoarea perioadă

21:20

Oana Zăvoranu, transformare spectaculoasă! Blondă, tunsă scurt și cu breton… n-o mai recunoști pe vedetă dacă o vezi pe stradă! Serialul ”Sacrificiul” este un „family drama” cu un scenariu bazat pe fapte reale declarate istoric, dar şi pe fapte reale povestite de cunoscuţi. Producţia va intercala poveştile a trei familii din medii diferite. Filmările se […] The post Oana Zăvoranu, transformare spectaculoasă! Blondă, tunsă scurt și cu breton… n-o mai recunoști pe stradă! appeared first on Cancan.ro.