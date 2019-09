VIDEO. O tânără și-a lăsat mașina la o spălătorie din Ploiești, dar a avut o mare surpriză când a văzut ce a înregistrat camera de bord

22:50

Mugur Isărescu este guvernatorul de bancă centrală cu cea mai mare vechime în funcţie la nivel mondial, iar salariul lui este pe măsură! Salariul lui Mugur Isărescu pentru funcţia de guvernator al Băncii Naţionale este de 67.200 de lei pe lună. Guvernatorul BNR și-a publicat declarația de avere, potrivit căreia, în 2018, veniturile sale de […]