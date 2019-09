Chiriţoiu: Taximetriştii din Bucureşti pot primi vouchere pentru maşini, în limita a 200.000 de euro pentru o firmă

14:00

Toate documentele necesare pentru accesarea unui credit imobiliar pot fi încărcate online de către clienţii Băncii Comerciale Române (BCR), direct în noua aplicaţie "Casa Mea"."Viaţa noastră nu este atât de simplă pe cât pare atunci când vrem să ne achiziţionăm o casă. Mai mult decât atât, ce este un lucru esenţial atunci când îţi doreşti ceva este să o faci uşor, să iei un credit uşor, astfel încât să te bucuri. Aici este pariul nostru: am încercat să ne uităm nu doar la procesele simple, ci să construim ceva care să simplifice viaţa clienţilor, atunci când achiziţionează o casă. Astfel, a venit în piaţă într-un mod unic şi sincer "Casa Mea", aplicaţie unică pe piaţa din România. Am pus acest pariu, ca dosarul de credit imobiliar, acel vraf de documente incredibil de construit, cu foarte mulţi actori, să se rezolve la distanţă de un click. Clienţii BCR pot practic, după aprobarea financiară care este pe loc, să nu mai vină la bancă decât la final să semneze documentele, pentru că legislaţia ne obligă", a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, Dana Dima, vicepreşedinte Retail & Private Banking BCR.Inovaţia digitală de la BCR este disponibilă în App Store şi Google Play şi a fost, deja, utilizată de peste 1.300 de clienţi ai băncii, dintre care mai mult de 600 de persoane au folosit-o până la finalul întregului proces, uşurându-le astfel achiziţia unei locuinţe."În civilizaţia modernă, achiziţia unei locuinţe este cea mai importantă decizie financiară pe care 80% dintre oameni o vor lua în timpul vieţii lor. În acelaşi timp, momentul creditului ipotecar este între top 5 cele mai stresante experienţe de viaţă. Împreună cu BCR, am decis să contestăm ceea ce toată lumea acceptă ca fiind un dat şi să ne asumăm aceasta încercare curajoasă. Şi împreună, am reuşit imposibilul. Societatea a făcut demult pasul în era digitală, iar companii precum Apple, Amazon, Google sau Uber au reaşezat aşteptările în ceea ce priveşte modul în care interacţionăm cu produse şi servicii. Oamenii se aşteaptă la acelaşi nivel de experienţă simplă şi intuitivă din partea băncilor. Există prejudecata că doar fintech-urile se pot ridica la nivelul acestor aşteptări. Platforma digitală Casa Mea demonstrează contrariul. Împreună cu BCR, am reuşit într-un timp record - am avut prima versiune în 10 săptămâni de la pornirea dezvoltării - să transformăm experienţa stresantă de obţinere a unui credit ipotecar într-o experienţă neaşteptat de uşoară şi plăcută", a spus, la rândul său, Ioan Iacob, CEO şi co-fondator Qualitance, compania dezvoltatoare a softului.Prin intermediul platformei digitale "Casa Mea", clienţii BCR pot încărca în aplicaţie toate documentele solicitate de către bancă încă din etapa de analiză preliminară (antecontractul, actele de proprietate, opinia notarială, releveul, extrasul de carte funciară şi orice alte documente mai solicită punctual banca) şi pot afla de la început care sunt documentele de care au nevoie în fiecare etapă, cum ar trebui să arate şi de unde se pot obţine.De asemenea, aceştia sunt în permanenţă la curent cu stadiul dosarului şi cât mai durează până la transferarea banilor către vânzător. În plus, cu ajutorul aplicaţiei, se colaborează direct cu celelalte părţi implicate în procesul de achiziţie, respectiv vânzătorul, notarul sau agentul imobiliar. Aceştia din urmă pot să încarce documentele solicitate de către bancă, iar aplicaţia trimite notificări clientului şi băncii la fiecare pas.Totodată, se primesc notificări pe măsură ce stadiul dosarului sau stadiul documentelor se modifică, respectiv ori de câte ori este necesară o nouă acţiune din partea clientului, în acest mod salvându-se cel puţin 50% din timpul necesar întregului proces clasic."Casa Mea" reprezintă prima soluţie digitală din România, dedicată creditelor ipotecare, platforma fiind dezvoltată de BCR în parteneriat cu compania de tehnologie şi inovaţie Qualitance. Aplicaţia poate fi accesată folosind numele de utilizator şi parola aferente platformei inteligente de banking - George.Banca Comercială Română (BCR), membră a Erste Group, este unul dintre cele mai importante grupuri financiare din România, incluzând operaţiunile de bancă universală (retail, corporate & investment banking, trezorerie şi pieţe de capital), precum şi societăţile de profil de pe piaţa leasingului, pensiilor private si a băncilor de locuinţe. Clienţii BCR dispun de cea mai mare reţea naţională de bancomate - 2.000 de bancomate, 16.750 POS-uri şi servicii bancare complete prin Internet banking, Mobile banking, Phone-banking şi E-commerce.Qualitance este o companie internaţională de tehnologie şi inovaţie care creează şi investeşte în produse şi businessuri digitale pentru organizaţii globale şi startup-uri. Compania a fost înfiinţată în 2007 şi are peste 200 de angajaţi în birourile din Bucureşti, San Francisco, New York, Londra şi Sydney. Printre clienţii Qualitance se află branduri ca: Ford, Virgin, Ikea, Deutsche Telekom, Johnson & Johnson sau News Corp. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Badea, editor: Andreea Marinescu, editor online: Irina Giurgiu)