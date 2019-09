Cornel Galeș îi dă de gol pe băieții Ilenei Ciuculete! Ce filmare a publicat ”văduvul” cu o săptămână înainte de reluarea procesului pentru averea artistei

08:20

Omul de afaceri şi preşedinte al Partidului Dreapta Liberală, Viorel Cataramă, a anunțat în această dimineață pe rețelele de socializare că astăzi, la ora 12:00, își va depune dosarul la BEC, pentru a candida la Președinția României, cu sloganul electoral: “Muncești și câștigi”. “Astazi la 12h00 imi voi depune dosarul la BEC. Voi candida la […] The post Viorel Cataramă, candidat la Președinție: “Astăzi îmi voi depune dosarul la BEC” appeared first on Cancan.ro.