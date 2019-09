Emilia Alina Vuc, argint la Campionatele Mondiale de Lupte! A pierdut categoric finala

14:50

Napoli a învins campioana Liverpool în prima etapă din Champions League, 2-0. Carlo Ancelotti l-a consolat după meci pe managerul german Jurgen Klopp cu o glumă, amintindu-i că şi acum un an cedase în grupă la zero: „A fost succesul unei echipe care vrea să crească şi crede în ea”. Vezi Napoli şi apoi pleci învins. Pentru a doua oară în doar ultimul an, Liverpool a adaptat un celebru dicton la fotbal. ...