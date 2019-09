Dan Petrescu a anunţat în faţa jurnaliştilor unde vrea să antreneze + veste proastă pentru CFR Cluj, înainte de meciurile din grupele Europa League!

15:50

Golul zilei vine de pe terenul de minifotbal. Un fost junior dinamovist a reuşit o capodoperă pe sinteticul competiţiei Victory Cup Casa Pariurilor. În minutul 27 din cadrul meciului dintre formaţiile All For One şi Ares IPA 14, Robert Trontea (All For One) a avut un moment de geniu şi, după ce a observat că portarul advers a părăsit buturile, şi-a încercat norocul cu o foarfecă de efect de la mare distanţă. Gestul tehnic a avut succes, iar Trontea a fost aplaudat de toată asistenţa. Coleg cu Hr...