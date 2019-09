Asta chiar e cea mai tare nebunie a lui Trump! L-a pus consilier pentru Siguranţă Naţională pe…”

13:00

Cătălin Ivan, fost europarlamentar din partea României timp de două mandate, fondatorul și președintele Partidului ADN – Alternativa pentru Demnitate Națională – și-a anunțat astăzi candidatura pentru funcția de Președinte al României în București, într-un loc simbolic al industriei din România, o hală de producție a GRIRO (fosta uzină Grivița). Campania electorală poartă titulara „IVAN […]