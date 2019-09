Ficatul gras poate provoca ciroză și cancer hepatic. Boala care te macină viclean. Cum o tratați eficient

17:50

The Power of Storytelling este cel mai important eveniment anual dedicat jurnaliștilor, oamenilor din comunicare sau industrii creative și nu numai. Organizată de Decât o Revistă și ajunsă la a IX-a ediție, conferința are loc anul acesta pe 18 și 19 octombrie, la hotelul Radisson Blu din București. 16 speakeri internaționali (de la jurnaliști, la […] Post-ul PUBLICITATE: Power of Storytelling 2019, conferința la care înveți că poveștile sunt vindecătoare apare prima dată în Libertatea.