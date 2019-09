La mai puțin de două luni de când ocupă această funcție, șeful Poliției Caracal se pensionează

13:00

Bărbatul din județul Gorj, care a fost împuşcat, duminică, de poliţiştii chemaţi să-l liniştească, a murit la spital, marți, după ce a fost internat cu răni grave la nivelul toracelui și abdomenului. Acesta a atacat poliţiştii cu o furcă şi a asmuţit un câine asupra lor. Potrivit medicilor de la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU)