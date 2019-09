Înainte de Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu a fost Bianca Hîncu: ”Dacă avea şi ea, săraca fată, un unchi cum a avut Alexandra Măceşanu…”

14:50

Florin Grădinaru, un tânăr din Botoșani care se întorcea la muncă în Londra, a observat o scenă greu de descris pe aeroportul din Suceava, de unde trebuia să decoleze. "Românii vin acasă maximum de 2-3 ori pe an. Dacă vin mai des, Doamne ferește!, este doar din cauza unui deces.Copiii cresc fără unul sau, şi […]