Tenis: Şase românce, calificate în optimile turneului ITF de la Arad

* O tabără mobilă în sistem containerizat pentru persoane sinistrate/evacuate, cu o capacitate de 201 locuri şi o bucătărie rulantă auto au intrat în dotarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Unirea" Alba, printr-o investiţie de 1,5 milioane de lei, prin intermediul proiectului Multirisc - Programul Operaţional Infrastructură Mare.* Universitatea de Vest Timişoara (UVT) nu va putea asigura nici în acest an cazarea în cămine pentru toţi studenţii solicitanţi, în timp ce Universitatea Politehnica din Timişoara are excedent de spaţii, pe care le-a pus în fiecare an la dispoziţia universităţilor care au deficit. Purtătorul de cuvânt al UVT, Horea Băcanu, a declarat pentru AGERPRES că universitatea îşi aşteaptă studenţii cu căminele renovate şi cu noi dotări, fiind continuate investiţiile din resurse proprii pentru a le crea tinerilor condiţii cât mai bune de cazare în cele zece cămine ale sale.* Elevii braşoveni vor beneficia de facilităţi mai consistente la transportul în comun şi pe perioada întregului an, nu doar al celui şcolar, în urma deciziei luate de Consiliul Local. Pentru ca elevii să beneficieze de această facilitate, părinţii vor contribui cu suma de 15 lei pentru un abonament, care costă 85 de lei/lună, restul sumei urmând să fie achitată operatorului de transport din bugetul local, prin intermediul unităţilor de învăţământ.* Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Maricel Popa, a semnat ordinul de începere a lucrărilor de reabilitare şi modernizare a Spitalului de Pediatrie "Sfânta Maria" din Iaşi, cea mai mare unitate de profil din zona Moldovei.* Aproximativ 3.000 de persoane şi peste 300 de societăţi comerciale ar putea fi scutite de plata penalităţilor către bugetul local al Primăriei Deva pentru sumele datorate în anul 2018, potrivit unei hotărâri adoptate de consilierii locali în cadrul unei şedinţe extraordinare.* Recoltele agricole de toamnă din judeţul Timiş au atins în acest an producţii de excepţie, la porumb înregistrându-se aproape 10 tone la hectar iar la culturile viticole, în jur de 9 tone la hectar, în timp ce la floarea-soarelui se estimează producţii de 3,5 tone la hectar, a declarat pentru AGERPRES directorul Direcţiei Agricole Timiş, Doru Petanec.* Primarul Mihai Chirica a anunţat, în cadrul unei conferinţe de presă, că pe 22 septembrie, când se celebrează Ziua Mondială fără maşini, în municipiul Iaşi se va putea călători gratuit cu mijloacele de transport în comun ale Companiei de Transport Public. Potrivit primarului, la Iaşi această zi se va derula sub sloganul "Iaşiul fără maşini. Mergi cu noi!".* Aproximativ 100 de poliţişti şi jandarmi au participat la o amplă acţiune în zona Gării din Braşov, care s-a finalizat cu 66 de amenzi în valoare totală de 20.400 de lei, două permise de conducere reţinute şi un dosar penal pentru o infracţiune contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice.* Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara asigură că are locuri suficiente pentru toţi studenţii proprii, în cămine renovate la nivel de 3 stele plus. Purtătorul de cuvânt al USAMVB, Paul Moldovan, a declarat pentru AGERPRES că universitatea dispune de 1.650 de locuri cazare pentru care au înaintat cereri 1.812 studenţi.* Fabricile de pantaloni se află în topul celor mai mari angajatori din judeţul Covasna, relevă un un studiu realizat de Camera de Comerţ şi Industrie Covasna. Potrivit acestuia, şase dintre cele zece firme din judeţ cu cel mai mare număr de angajaţi îşi desfăşoară activitatea în domeniul industriei textile şi au în total peste 3.850 de angajaţi.* Şeful Poliţiei Caracal, Costel Ghimiş, se va pensiona începând cu data de 1 octombrie, la mai puţin de două luni de când ocupă, prin împuternicire, această funcţie. Potrivit unor surse oficiale, Ghimiş a depus în urmă cu două zile raportul în vederea pensionării şi îşi va continua activitatea de la conducerea Poliţiei Caracal până la finalul lunii septembrie. AGERPRES/(editor: Antonia Niţă, editor online: Anda Badea)