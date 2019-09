Rugby - CM 2019: Prezentarea echipelor din Grupa C

nglia, campioană mondială în 2003, Franţa, triplă finalistă mondială, Argentina, clasată pe patru la ediţia precedentă, SUA şi Tonga compun Grupa C a Cupei Mondiale de rugby 2019, care va avea loc între 20 septembrie şi 2 noiembrie, una dintre cele mai echilibrate din Japonia.Prezentarea echipelor din Grupa CANGLIAPopulaţie: 56 milioaneCapitala: Londrajucători legitimaţi: 356.303selecţioner: Eddie Jones (australian, din noiembrie 2015)Clasament World Rugby: 3Palmares la Cupa Mondială: 1987 - sferturi de finală, 1991 - finalistă, 1995 - semifinalistă (locul 4), 1999 - sferturi de finală, 2003 - campioană, 2007 - finalistă, 2011 - sferturi de finală, 2015 - eliminată după faza grupelorLotul de 31:Înaintare (17): Dan Cole (Leicester), Ellis Genge (Leicester), Joe Marler (Harlequins), Kyle Sinckler (Harlequins), Mako Vunipola (Saracens), Luke Cowan-Dickie (Exeter), Jamie George (Saracens), Jack Singleton (Worcester), Maro Itoje (Saracens), George Kruis (Saracens), Joe Launchbury (Wasps), Courtney Lawes (Northampton), Tom Curry (Sale), Lewis Ludlam (Northampton), Sam Underhill (Bath), Billy Vunipola (Saracens), Mark Wilson (Newcastle);Fundaşi (14): Ben Youngs (Leicester), Willi Heinz (Gloucester), Owen Farrell (Saracens), George Ford (Leicester), Piers Francis (Northampton), Jonathan Joseph (Bath), Henry Slade (Exeter), Manu Tuilagi (Leicester), Joe Cokanasiga (Bath), Jonny May (Leicester), Ruaridh McConnochie (Bath), Jack Nowell (Exeter), Elliot Daly (Saracens), Anthony Watson (Bath).Jucător de urmărit: Manu Tuilagi.Obiectiv: Vrem să fim cea mai bine pregătită echipa a Angliei care poate fi, gata să câştige Cupa Mondială (selecţioner Eddie Jones)FRANŢAPopulaţie: 66 milioaneCapitala: Parisselecţioner: Jacques Brunel (francez, din decembrie 2017)jucători legitimaţi: 258.247Clasament World Rugby: 8Palmares la Cupa Mondială: 1987 - finalistă, 1991 - sferturi de finală, 1995 - locul al treilea, 1999 - finalistă, 2003 - semifinalistă (locul 4), 2007 - semifinalistă (locul 4), 2011 - finalistă, 2015 - sferturi de finalăLotul de 31:Înaintare (17): Jefferson Poirot (Bordeaux-Begles), Cyril Baille (Toulouse), Guilhem Guirado (Montpellier/căpitan), Camille Chat (Racing 92), Peato Mauvaka (Toulouse), Emerick Setiano (Toulon), Rabah Slimani (Clermont), Demba Bamba (Lyon), Sébastien Vahaamahina (Clermont), Bernard Le Roux (Racing 92), Paul Gabrillagues (Stade Francais), Arthur Iturria (Clermont), Wenceslas Lauret (Racing 92), Yacouba Camara (Montpellier), Charles Ollivon (Toulon), Grégory Alldritt (La Rochelle), Louis Picamoles (Montpellier);Fundaşi (14): Antoine Dupont (Toulouse), Baptiste Serin (Toulon), Maxime Machenaud (Racing 92), Romain Ntamack (Toulouse), Camille Lopez (Clermont), Wesley Fofana (Clermont), Gaël Fickou (Stade Francais), Virimi Vakatawa (Racing 92), Sofiane Guitoune (Toulouse), Yoann Huget (Toulouse), Damian Penaud (Clermont), Alivereti Raka (Clermont), Thomas Ramos (Toulouse), Maxime Médard (Toulouse).Jucător de urmărit: Antoine Dupont.Obiectiv: Grupa e complicată. Prima provocare este să ieşim din grupă. După ce am trecut de acest prag, suntem capabili să ajungem departe (selecţionerul Jacques Brunel)ARGENTINAPopulaţie: 43,5 milioaneCapitala: Buenos Airesjucători legitimaţi: 121.000selecţioner: Mario Ledesma (argentinian, din august 2018)Clasament World Rugby: 11Palmares la Cupa Mondială: 1987, 1991, 1995 - eliminată după faza grupelor, 1999 - sferturi de finală, 2003 - eliminată după faza grupelor, 2007 - locul al treilea, 2011 - sferturi de finală, 2015 - semifinalistă (locul 4)Lotul de 31:Înaintare (17): Rodrigo Bruni (Jaguares), Javier Ortega Desio (Jaguares), Marcos Kremer (Jaguares), Juan Manuel Leguizamon (Jaguares), Tomas Lezana (Jaguares), Pablo Matera (Jaguares/Stade Français/Franţa, căpitan), Matias Alemanno (Jaguares), Tomas Lavanini (Jaguares), Guido Petti (Jaguares), Agustin Creevy (Jaguares), Julian Montoya (Jaguares), Santiago Socino (Jaguares), Nahuel Tetaz Chaparro (Jaguares), Juan Figallo (Saracens/Anglia), Santiago Medrano (Jaguares), Enrique Pieretto (Jaguares), Mayco Vivas (Jaguares);Fundaşi (14): Emiliano Boffelli (Jaguares), Joaquin Tuculet (Jaguares), Santiago Carreras (Jaguares), Bautista Delguy (Jaguares), Ramiro Moyano (Jaguares), Jeronimo de la Fuente (Jaguares), Juan Cruz Mallia (Jaguares), Lucas Mensa (Pucara), Matias Moroni (Jaguares), Matias Orlando (Jaguares), Nicolas Sanchez (Stade Francais/Franţa), Benjamin Urdapilleta (Castres/Franţa), Tomas Cubelli (Jaguares), Felipe Ezcurra (Hindu).Jucător de urmărit: Matias Moroni.Obiectiv: Băieţii se pregătesc un an întreb pentru a fi campioni mondiali. Trebuie să avem visuri mari (selecţionerul Mario Ledesma)SUAPopulaţie: 327,2 milioaneCapitala: Washington DCjucători legitimaţi: 131.748selecţioner: Gary Gold (sud-african, din ianuarie 2018)Clasament World Rugby: 13Palmares la Cupa Mondială: 1987, 1991, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 - eliminată după faza grupelorLotul de 31:Înaintare (18): Malon Al-Jiboori (fără club), Nate Brakeley (New York), Cam Dolan (New Orleans), Hanco Germishuys (Glendale), Tony Lamborn (Melbourne Rebels/Australia), Ben Pinkelman (USA Sevens), John Quill (New York), Nick Civetta (fără club), Ben Landry (Ealing/Anglia), Gregory Peterson (Newcastle/Anglia), David Ainu'u (Toulouse/Franţa), Eric Fry (Vannes/Franţa), Olive Kilifi (Seattle), Titi Lamositele (Saracens/Anglia), Paul Mullen (fără club), Dylan Fawsitt (New York), James Hilterbrand (Manly Marlins), Joe Taufete'e (Worcester/Anglia);Fundaşi (13): Blaine Scully (căpitan/Cardiff/Ţara Galilor), Mike Te'o (San Diego), Will Hooley (Bedford/Anglia), Martin Iosefo (USA Sevens), Marcel Brache (Western Force/Australia), Thretton Palamo (Houston), Paul Lasike (Harlequins/Anglia), Bryce Campbell (London Irish/Anglia), Will Magie (fără club), AJ MacGinty (Sale/Anglia), Ruben De Haas (Cheetahs/Africa de Sud), Shaun Davies (Glendale), Nate Augspurger (San Diego).Jucător de urmărit: Joe Taufete'e.Obiectiv: Am încredere în această echipă şi nu am fost mereu în măsură să afirm asta la toate echipele pe la care am trecut. Sunt concentrat, dar cred că de această Cupă Mondială va profita grupul pentru 2023 (selecţionerul Gary Gold)TONGAPopulaţie: 107.000Capitala: Nuku'alofajucători legitimaţi: 23.900selecţioner: Toutai Kefu (tongan, din mai 2016)Clasament World Rugby: 15Palmares la Cupa Mondială: 1987, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 - eliminată după faza grupelorLotul de 31:Înaintare (18): Siegried Fisiihoi (Pau/Franţa), Vunipola Fifita (Brumbies/Australia), Latu Talakai (Eastwood/Australia), Paula Ngauamo (Agen/Franţa), Sosefo Sakalia (Asia Pacific Dragons/Singapore), Siula Maile (Shirley/Noua Zeelandă), Siua Halanukonuka (Glasgow/Scoţia), Ma'afu Fia (Ospreys/Ţara Galilor), Ben Tameifuna (Racing 92/Franţa), Sam Lousi (Scarlets/Ţara Galilor), Leva Fifita (Grenoble/Franţa), Steve Mafi (London Irish/Anglia), Sione Kalamafoni (Leicester/Anglia), Maama Vaipulu (Castres/Franţa), Fotu Lokotui (Counties Manukau/Noua Zeelandă), Zane Kapeli (Bay of Plenty/Noua Zeelandă), Dan Faleafa (Coventry/Anglia), Nasi Manu (Benetton Treviso/Italia);Fundaşi (13): Sonatane Takulua (Newcastle/Anglia), Leon Fukofuka (Auckland/Noua Zeelandă), Samisoni Fisilau (fără club), Kurt Morath (Doncaster/Anglia), James Faiva (El Salvador/Spania), Siale Piutau (Bristol/Anglia), Malietoa Hingano (Bayonne/Franţa), Nafi Tuitavake (fără club), Atieli Pakalani (Eastwood/Australia), David Halaifonua (Coventry/Anglia), Viliami Lolohea (fără club), Cooper Vuna (Newcastle/Anglia), Telusa Veainu (Leicester/Anglia).Jucător de urmărit: Nasi Manu.Obiectiv: Sunt axat pe obiectivul de a accede în sferturile de finală, trebuie să câştigăm meciuri (în grupă) pentru asta (selecţionerul Toutai Kefu)AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) Rugby World/Twitter.com

