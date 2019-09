Batjocură! Reţeaua de staţii orăşeneşti 112, achiziţionată de STS cu ani în urmă pe bani UE, zace nepusă în funcţiune

07:00

Alegerile de pe 17 septembrie sunt remarcabilepentru Israel nu doar pentru că au loc de două ori într-un an, ci şi pentrufaptul că există o singura femeie- lider al unui partid , Ayelet Shaked, carecandidează pentru o funcţie de premier,scrie The Conversation. Întrebarea este dacăfemeile, votante de stânga , o vor sprijini şi dacă ea are o şansă având învedere decalajul de gen din Israel în tiparele de vot.