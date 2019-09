Gheorghe Dincă a făcut o cerere de ultima oră! Ce le-a cerut șefilor penitenciarului

20:10

Horoscopul zilei de 19 septembrie 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 19 septembrie 2019 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 19 septembrie 2019 spune că astăzi nativii din zodia Capricorn se vor bucura de revenirea în mers […] The post Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 19 septembrie 2019. Saturn iese din retrogradare în zodia Capricorn appeared first on Cancan.ro.