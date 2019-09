1,3 miliarde litri/lună - pierderile de apă din reţeaua RADET în sezonul de iarnă

14:20

Salariul mediu din construcţii a crescut cu 50% în ultimul an şi a ajuns la 3.000 de lei net pe lună. „S-a redus foarte mult fenomenul muncii la negru în construcţii si migraţia muncitorilor în statele din Vest a încetinit" Creşterea salariului minim din sectorul construcţiilor decisă de guvern la începutul acestui an a îmbunătăţit semnificativ indicatorii pieţei muncii din acest sector: în ultimul an, salariul mediu din construcţii a crescut cu 50% şi a depăşit valoarea de 3.000 de lei net pe l...