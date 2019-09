Ce mesaj emoționant a scris actrița Jessica Jaymes înainte să fie găsită moartă: “Îmi cer iertare și…”

08:30

Și euro, și dolarul au crescut astăzi, 19 septembrie 2019! Același lucru s-a întâmplat și în legătură cu lira sterlină și francul elvețian, spre nemulțumirea celor care au credite în aceste valute. Curs valutar BNR 19 septembrie 2019 Cursul valutar pentru azi, 19 septembrie 2019, nu a fost deocamdată comunicat de oficialii de la BNR, […] The post Curs valutar 19 septembrie 2019: și euro, și dolarul au crescut astăzi! Câți lei costă fiecare appeared first on Cancan.ro.