Laura Codruţa Kovesi, desemnată procuror-şef european

09:20

Chiar dacă „magazinele visuri" s-au închis, etnobotanicele se vând în continuare pe internet, iar vârsta dealerilor de droguri a scăzut la o cifră îngrijorătoare. Vezi AICI câte kilograme de droguri se consumă într-o singură zi în capitala României