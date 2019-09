Liga Europa 2019-2020, prima etapă. Program și televizări

13:10

După 10 ani de rezidență americană, Anamaria Ferentz și-a împlinit unul dintre visurile cele mai importante: a cântat în faimosul Central Park din inima New York-ului, oraș care a fermecat-o acum mai bine de un deceniu și a determinat-o să rămână peste Ocean. Duminică, solista a reprezentat România la "The Vigil 4 Peace and Ecology", […]