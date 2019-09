Kovesi, după votul din Consiliul COREPER: ”Votul e o recunoaştere a activităţii depuse de tot sistemul de justiţie”

14:20

Cornel Palade și fiica lui au o relație specială. Chiar dacă acum se înțeleg de minune, în trecut Ada i-a dat bătăi de cap tatălui ei și l-a pus într-o situație delicată. Totul s-a întâmplat când concurenta de la „Te cunosc de undeva” a fugit de acasă. „Odată am căutat-o de am înnebunit. Am zis: […] Post-ul Cornel Palade în panică, după ce fiica lui a fugit de acasă și nimeni nu a știut nimic de ea. „Am căutat-o de am înnebunit” apare prima dată în Libertatea.