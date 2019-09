Mâncatul pe fond de stres îți pune în pericol sănătatea. Aceștia sunt cei mai eficienți pași prin care îți poți gestiona stresul

17:10

„Race for the Cure” devine, duminică, 29 septembrie, cea mai mare cursă europeană dedicată sărbătoririi sănătăţii. La start, se aliniază, pentru prima dată, 16 oraşe europene, simultan, între care și București. Ca în fiecare an, cursa Happy Run are ca scop atenţionarea femeilor asupra riscurilor la care se expun evitând sau amânand să meargă la medic.