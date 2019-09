Pensii impozitate cu 50 %. Anunțul Vioricăi Dăncilă care schimbă totul: ”Să nu se aplice…”

14:30

Momente tulburătoare la audierile din procesul Colectiv, care se desfășoară la Tribunalul București. La termenul de joi, Andreea Șuță, una dintre supraviețuitoarele incendiului din 2015, care a provocat moartea a 65 de tineri, a relatat, printre lacrimi, cum s-a salvat din infernul din club, dar și cum viața ei a devenit un calvar, din cauza […]