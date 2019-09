Tăriceanu, despre Kovesi: O persoană de duplicitate şi slugărnicie care a favorizat acţiunile forţelor oculte

18:10

"Este un vor majoritar, din 22, 17 voturi pentru, întotdeauna majoritatea trebuie respectată. Punctul meu de vedere l-am expus", a declarat Viorica Dăncilă. Întrebată dacă are garanţia că ambasadorul României la Uniunea Europeană, Luminiţa Odobescu, a votat împotriva Laurei Codruţa Kovesi, aşa cum a cerut Guvernul, Viorica Dăncilă a replicat: "Este o informaţie încă neverificată. Nu ştiu, vom vedea pe urmă cum a votat. Nu am reuşit (să vorbescu cu ea -n.r.), am venit de la un eveniment organizat...