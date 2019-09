Horoscop 20 septembrie 2019. Berbecii se află la finalul unui drum presărat cu multe meandre, pe plan profesional

17:40

Joi, 26.09.2019 nu rata apariția cărții ”Inimi germane 2 - Valea morții”, de Karl May. La toate punctele de difuzare a presei, la 29,99 lei. Romanul continua sirul evenimentelor din primul volum, Dervisul, acum numai in Vestul Salbatic. Banditii incercuiti de eroii nostri in frunte cu Winnetou, au reusit sa scape din impresurare. Drama familiei […] Post-ul ”Inimi germane 2 – Valea morții”, de Karl May | RECOMANDARE DE CARTE apare prima dată în Libertatea.