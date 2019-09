FCSB - CFR CLUJ // Dan Petrescu anunță revoluția dinaintea derby-ului Ligii 1: „Sigur așa voi face!”

18:40

Vlad Marin, 24 de ani, fost internațional de juniori și trecut pe la Lazio, Manchester City, Juventus și AS Roma, are doar cuvinte de laudă pentru fostul său antrenor de la copiii lui Lazio.Nu-l mai ține minte multă lume în România, deși, la un moment dat, Vlad Marin se anunța un nume de viitor pentru echipa națională. La 24 de ani, Marin are, însă, amintiri plăcute cu Simone Inzaghi, omul care îi stătea alături inclusiv la pozele de grup făcute pentru Lazio. ...