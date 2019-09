Abuzurile chiliilor. Vânătorii de victime sau cum îi condiționau înalții ierarhi din Vaslui pe elevii de seminar să facă sex cu ei!

23:40

Fotograful Tom Brenner l-a surprins marți pe președintele american, în timp ce urca pe scara avionului prezidențial, Air Force One, cu mai multe bancnote de 20 de dolari în buzunarul din spate. Money is seen in the back pocket of @realDonaldTrump as he boards Air Force One in Mountain View, California. pic.twitter.com/fCavzFXJ8L — Tom Brenner […]