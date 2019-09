Roxana Ionescu se pregătește să fie mămică, după ce în vară a pierdut sarcina

18:10

Caz șocant în Texas, unde o fată de doar 10 ani a murit, la o săptămână după ce a făcut baie într-un râu. Fetița a contactat o amibă foarte periculoasă, care a atacat creierul. Lily Mae Avant a început să se simtă rău după o călătorie cu familia ei lângă râul Brazos, unde aceasta a […]