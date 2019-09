Percheziţii la DRPCIV Giurgiu; sunt vizaţi 6 angajaţi MAI şi 7 instructori pentru obţinere de permise în mod fraudulos

09:40

Fondatorul Facebook Mark Zuckerberg a avut o întâlnire "bună, constructivă" cu preşedintele american Donald Trump joi la Casa Albă, a anunţat compania de social media, relatează vineri dpa şi AFP.La rândul său, Donald Trump a transmis pe Twitter că a avut o "întâlnire bună cu Mark Zuckerberg de la @Facebook joi în Biroul Oval", fără a da alte detalii. Nice meeting with Mark Zuckerberg of @Facebook in the Oval Office today. https://t.co/k5ofQREfOc pic.twitter.com/jNt93F2BsG - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 20, 2019 Un purtător de cuvânt de la Facebook care a dorit să i se păstreze anonimatul a fost citat de media din SUA spunând că Zuckerberg s-a întâlnit cu "factori de decizie politică pentru a le asculta preocupările şi a discuta despre reglementarea internetului pe viitor".La Washington, Zuckerberg - care a mai fost la Capitol Hill pentru a fi audiat în legătură cu scandalul Cambridge Analytica, anul trecut - s-a întâlnit joi cu mai mulţi legislatori republicani, între care senatorii Josh Hawley şi John Cornyn.Ulterior, Hawley a transmis pe Twitter că l-a îndemnat pe fondatorul Facebook să demonstreze "seriozitatea companiei în ce priveşte partizanatul, dreptul la viaţa privată şi competiţia", acceptând să vândă WhatsApp şi Instagram şi să se supună unui audit independent axat pe cenzură. "A spus nu la amândouă", a precizat Hawley. Just finished meeting w @facebook CEO Mark Zuckerberg. Had a frank conversation. Challenged him to do two things to show FB is serious about bias, privacy & competition. 1) Sell WhatsApp & Instagram 2) Submit to independent, third-party audit on censorship. He said no to both - Josh Hawley (@HawleyMO) September 19, 2019 Senatorul Cornyn a anunţat în ce-l priveşte că a avut o întâlnire "sinceră şi respectuoasă" cu Zuckerberg în cadrul căruia au discutat despre "responsabilităţile platformelor de social media, propuneri de reglementare, securitatea alegerilor, preocupări legate de viaţa privată şi cenzurarea vocilor conservatoare în social media".Vizita lui Zuckerberg la Washington a avut loc în contextul în care Congresul are în vedere o legislaţie care să protejeze mai bine viaţa privată faţă de giganţii internetului, pentru care datele personale sunt frecvent principala sursă de venit, notează AFP. La sfârşitul lui iulie a.c., autorităţile federale americane au impus Facebook, pe care au acuzat-o că i-a indus în eroare pe utilizatori, un control independent al modului în care tratează datele personale, plus o amendă record de cinci miliarde de dolari. AGERPRES/(AS - autor: Mihaela Toth, editor: Gabriela Ionescu, editor online: Ada Vîlceanu) Sursa foto: (c) Donald J. Trump/Facebook.com