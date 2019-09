CFR CLUJ - LAZIO 2-1 // VIDEO Ionuț Rada: „Putem pune această victorie în primele trei, alături de cele cu Roma și Manchester”

11:10

Iuliu Mureșan, fost președinte la CFR Cluj, l-a remarcat pe Ciprian Deac (33 de ani), după victoria cu Lazio, scor 2-1, în grupele Europa League. Vezi AICI desfășurarea partideiDirectorul general al lui Hermannstadt l-a comparat pe Deac cu whisky-ul și a dezvăluit că acesta a crescut la Schalke sub aripa lui Raul (42 de ani). „Deac nu mai are aceeași viteză, e normal, dar are calitate. E ca whisky-ul, cu cât e mai vechi e mai bun. Sau ca vinul. ...