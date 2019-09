Teatrul de Comedie - Intrare liberă la cele mai de succes producţii în septembrie şi octombrie

12:20

Un proiect complet si de succes de design interior trebuie sa aiba in vedere si corpurile de iluminat ce urmeaza a fi folosite in fiecare incapere, mai ales din perspectiva functionala. In acest caz, sursele de lumina alese si pozitionate corect vor oferi conditii excelente pentru desfasurarea tuturor activitatilor in functie de natura spatiului interior si destinatia fiecarei incaperi.