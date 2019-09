– 6 grade în weekend-ul 21 – 22 septembrie. ANM: vremea în România

08:50

Roxana Ionescu trăieşte de cinci ani o poveste de dragoste cu afaceristul Tinu Vidaicu, iar cu câteva luni în urmă așteptau nerăbdători să devină părinți. Din nefericire, Roxana a pierdut sarcina la sfârşitul lunii iulie. Anunțul trist a fost făcut chiar de Tinu Vidaicu, viitorul soț al vedetei, prin intermediul rețelelor de socizlizare. Bărbatul a […] The post Roxana Ionescu se pregătește să fie mămică, după ce în vară a pierdut sarcina appeared first on Cancan.ro.