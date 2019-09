Tăbără: De multe ori, eticheta în mari supermarketuri este pe un borcan cu miere falsă

14:50

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat vineri că se gândeşte la posibilitatea de relocare a pacienţilor de la Secţia Psihiatrie a Spitalului Judeţean Constanţa, având în vedere că nu crede că vor fi remediate până pe 1 octombrie deficienţele semnalate de Corpul de control al ministerului.Întrebată de jurnalişti, cu prilejul participării sale la o conferinţă, ce părere are despre imaginile cu Secţia de psihiatrie a Spitalului Judeţean Constanţa în care se văd tavane din care picură apă şi toalete insalubre, ea a răspuns: "Am văzut aceste imagini în urmă cu două săptămâni, nu ştiu dacă au fost filmate acum, dar ce am primit eu acum două săptămâni era cam identic, prin urmare, săptămâna trecută Corpul de control al ministerului a fost în spitalul judeţean Constanţa şi în acea secţie exterioară de psihiatrie, au un termen de remediere două secţii până la 1 octombrie, Chirurgia Plastică şi această secţie de psihiatrie. Părerea mea este că nu, cel puţin psihiatria nu va reuşi să remedieze până la 1 octombrie ceea ce inspectorii au lăsat scris, prin urmare deja ne gândim la posibilitatea de relocare a acestor pacienţi, sunt cam 70 de pacienţi internaţi acolo".Ea a amintit că s-au luat măsuri în cazul Spitalului Judeţean Constanţa."Noi am mai amendat Spitalul Judeţean Constanţa pentru această secţie, am şi finanţat solicitările pe care le-au avut privind reparaţii capitale, din păcate, banii nu i-au utilizat, i-au returnat ministerului, aşa că, din punct de vedere administrativ, am luat măsuri, am dat şi amenzi acolo. Spitalul e în subordinea autorităţilor locale, aşteptăm ca măsurile pe care noi le-am transmis să fie puse în practică, dar repet nu cred că până la 1 octombrie vor rezolva problemele şi atunci vom suspenda activitatea, la fel şi la Chirurgie Plastică", a afirmat ministrul.Ea a menţionat că sunt mai multe posibilităţi în ceea ce priveşte relocarea pacienţilor."Astăzi dimineaţă, colegii mei de la Asistenţă medicală analizau datele, precum şi starea de sănătate a pacienţilor de acolo, astfel încât să putem face aceste transferuri, dar în acele condiţii nu mai pot rămâne", a declarat Pintea.Întrebată de jurnalişti referitor la o situaţie asemănătoare la o secţie a Spitalului Judeţean din Târgovişte, ea a răspuns că nu a fost informată, dar că în ultima săptămână au fost mai multe sesizări, iar Corpul de control are un program încărcat."Nu am fost informată, nu ştiu despre acele condiţii, dar am avut mai multe sesizări în ultima săptămână de la mai mulţi pacienţi, aparţinători de la spitalele din ţară şi Corpul de control are un program foarte încărcat în următoarea săptămână. (...) Şi direcţiile de sănătate publică şi spitalele se scuză cu acele planuri de conformare care trebuie implementate până în 31 decembrie 2020, dar este un paragraf pe care-l trec cu vederea - atâta vreme cât se pune în pericol siguranţa pacientului, nu se ţine cont şi se suspendă activitatea până la remedierea situaţiei", a spus Pintea. AGERPRES/(A - autor: Iulia Carciog, editor: Mihai Simionescu, editor online: Ady Ivaşcu)