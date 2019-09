Rugby - CM 2019: Cinci sau şase echipe pot câştiga trofeul, spune selecţionerul Noii Zeelande

17:50

Afişele cinematografelor americane din acest weekend sunt pline de noutăţi pe placul tuturor: de la filme de acţiune precum 'Rambo: Last Blood', la drama cu aromă clasică 'Downton Abbey', fără a uita de odiseea spaţială şi de explorare personală, 'Ad Astra', relatează vineri EFE.Sylvester Stallone intră din nou în pielea lui John Rambo, în filmul în 'Rambo: Last Blood', cel de-al cincilea episod al francizei şi care de data aceasta mizează pe o distribuţie de actori "latino", precum Adriana Barraza, Yvette Monreal, Paz Vega, Oscar Jaenada şi Sergio Peris-Mencheta.În regia lui Adrian Grunberg, filmul prezintă un Rambo îmbătrânit, epuizat şi consumat de demonii interiori, dar care trebuie să pornească într-o nouă provocare: să înfrunte în Mexic o bandă de criminali periculoşi.Popularul şi de amplu succes serial britanic 'Downton Abbey' face saltul la marele ecran într-un film regizat de Michael Engler, după un scenariu de Julian Fellowes (creatorul producţiei de televiziune) şi care marchează o revenire a distribuţiei originale în frunte cu Maggie Smith, Hugh Bonneville sau Michelle Dockery, printre alţii.Cu acţiunea petrecută în anul 1927, filmul continuă povestea puternicei familii înstărite Crawley, care primesc în reşedinţa lor somptuoasă invitaţi foarte speciali: regii Angliei, George al V-lea şi consoarta sa, Maria de Teck.Brad Pitt, care trăieşte un an 2019 foarte bun datorită rolului său în 'Once Upon a Time... in Hollywood' de Quentin Tarantino, primeşte aceleaşi aplauze şi pentru 'Ad Astra', o dramă spaţială în regia lui James Gray şi unde actorul este înconjurat de o distribuţie de excepţie precum Ruth Negga, Liv Tyler, Tommy Lee Jones şi Donald Sutherland.În 'Ad Astra', care a fost prezentat anul acesta la Festivalul de la Veneţia, Brad Pitt interpretează un astronaut care călătoreşte la graniţele sistemului solar în căutarea tatălui său (Tommy Lee Jones), care a dispărut în spaţiul îndepărtat de mai mulţi ani într-o misiune care pune în pericol întreaga specie umană.Iar pentru iubitorii geniului documentar în acest weekend se lansează pe ecrane 'Diego Maradona', în regia lui Asif Kapadia; şi 'Where's My Roy Cohn?', de Matt Tyrnauer.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Anda Badea)