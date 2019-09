Andra, mărturisire neașteptată despre relația cu soțul ei, Cătălin Măruță: “A venit momentul să vă spun secretul”

13:00

Un apropiat al clanului Corduneanu, arestat! În urma perchezițiilor la domiciliu s-au găsit cantități mari de droguri. Miercuri, polițiștii de combatere a criminalității organizate din Iași, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – S.T. Iași, au ridicat peste 100 de grame de droguri de risc și sume importante de bani din casa lui Ionuț Balaban, ce ar […]