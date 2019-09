Parfumul Reginei Maria, recreat după o sută de ani! Cum mirosea „Leoaica”, cea care a înfăptuit visul românilor

17:20

Obsesia naţională a românilor, mai ales în perioada caldă când ai nevoie de aer, este „ trasul curentului” de cap, de spate, de ureche etc. Unii cred cu tărie că aerul rece are o forță nemaipomenită de a-i agăța de unul din membre, alții consideră că se răcoresc, alții nu cred, iar alții se chinuie să traducă în engleza această expresie : “You’ll be pulled by the draft”.