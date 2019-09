Riscul unui război nuclear între SUA și Rusia a crescut îngrijorător. 34 de milioane de oameni ar muri în primele ore

16:20

În urma invitațiilor a șapte universități de prestigiu din România, echipa controversatului film TOUCH ME NOT - câștigătorul Ursului de Aur la ediția de anul trecut a Festivalului de Film de la Berlin și nominalizat la Premiile Academiei Europene de Film (cunoscute și ca Oscarurile Europene) - a inițiat proiectul cultural - educațional TOUCH ME […] Post-ul Turneul educațional de dezbateri TOUCH ME NOT – POLITICILE CORPULUI în parteneriat cu universități de top din România apare prima dată în Libertatea.