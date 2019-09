Unul dintre candidaţii la prezidenţiale o atacă dur pe Dăncilă: Pentru premier există deja prezumţia de impostură şi incompetenţă

17:40

Fostul preşedinte al CCR, Augustin Zegrean, susţine că decizia magistraţilor în cazul lui Traian Băsesc nu va avea consecinţe juridice, ci doar morale. „O să comentăm după ce va rămâne decizia definitivă pentru că s-ar putea să ne facem de râs. Să zicem acuma una şi apoi să vină (n.r. judecătorii) şi să zică că nu e aşa... Nu este pus în pericol mandatul, nu are nici o legătură. Nu are consecinţe juridice constatarea calităţii sau necalităţii de colaborator al securităţii, nu are consecinţe juri...